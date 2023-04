Riconoscimento della carta del docente ai docenti precari. Anche il tribunale di Trapani accoglie il ricorso Uil Scuola Rua Trapani

TRAPANI – Anche il tribunale di Trapani, come quello di Marsala lo scorso mese di dicembre, ha accolto un primo gruppo di ricorsi presentati dalla Uil Scuola Rua Trapani, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Truglio, per il riconoscimento anche ai docenti precari del diritto di percepire la somma annuale messa a disposizione con la carta […]

TRAPANI – Anche il tribunale di Trapani, come quello di Marsala lo scorso mese di dicembre, ha accolto un primo gruppo di ricorsi presentati dalla Uil Scuola Rua Trapani, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Truglio, per il riconoscimento anche ai docenti precari del diritto di percepire la somma annuale messa a disposizione con la carta del docente, riservata finora soltanto ai docenti di ruolo, da spendere in attività di formazione e in materiale di supporto alla didattica.

“Considerato il successo dell’iniziativa – spiega il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – continueremo a depositare ulteriori ricorsi, sia al tribunale di Trapani sia a quello di Marsala. Una sentenza importante, per la quale esprimo grande soddisfazione a nome della Uil Scuola Rua, che anche attraverso questa azione legale vuole essere vicina ai lavoratori e alle lavoratrici tutelandone i diritti”.

Chi volesse aderire al ricorso può ancora farlo gratuitamente compilando il seguente form: https://forms.gle/4HmYYwsNpynfHS7EA.