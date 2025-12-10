Ricordando Padre Puglisi, si conclude a Terrasini la rassegna “Il Giubileo è cultura”

TERRASINI – Con un pomeriggio intenso, partecipato e ricco di emozioni dedicato a Padre Pino Puglisi, si è conclusa ieri (9 dicembre) a Terrasini la rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per… passione!” e fortemente sostenuta da Fondazione Sicilia e dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Terrasini.

Un percorso iniziato il 22 settembre e sviluppato attraverso quattro tappe, ognuna dedicata a un “pellegrino di speranza”: Rosario Livatino, Salvo D’Acquisto, Biagio Conte e, infine, Padre Pino Puglisi. Quattro figure che, ognuna nel proprio tempo e con il proprio linguaggio, hanno incarnato la forza della speranza, il coraggio della testimonianza e la responsabilità verso il bene comune.

Il pomeriggio conclusivo del 9 dicembre ha celebrato il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia nel 1993, educatore e guida spirituale capace di cambiare intere generazioni con la forza della mitezza e del sorriso. Guidato dalla giornalista Alessandra Turrisi, l’incontro ha riunito ospiti che hanno conosciuto Puglisi, ne hanno condiviso un tratto di vita o ne hanno raccolto l’eredità pastorale e civile.

Tra questi, monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale, compagno di seminario e di ordinazione di padre Puglisi, che ha ricordato “la sua ironia fulminante, capace di disarmare le tensioni e aprire spazi di dialogo”, e la sua “assoluta coerenza: non una caduta di stile in tutta la sua vita”. Don Sergio Ciresi, parroco di San Gaetano a Brancaccio, che ha sottolineato come Puglisi “non conoscesse la rassegnazione: non si fermava davanti a nulla, e ancora oggi ci insegna a non arrenderci mai”. Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro ets, e Valentina Casella, volontaria cresciuta a Brancaccio, che hanno raccontato il cambiamento del quartiere in questi 32 anni, ricordando parole decisive di don Pino: “Solo se si è amati si può rinascere”. Rosaria Cascio, docente, scrittrice e sua allieva, che ha illustrato la pedagogia dell’incontro, ricordando l’insegnamento di padre Pino per entrare in contatto con i ragazzi. Oggi, docente al Regina Margherita, cerca di mettere in pratica questa pedagogia per entrare in relazione con gli studenti. Paride Benassai, attore che ha interpretato don Pino nel docu-film “L’ultimo sorriso”, che ha raccontato quanto “quel ruolo gli abbia cambiato la vita”, lasciando dentro di lui una domanda continua di coerenza e responsabilità.

Un pomeriggio corale, ricco di memoria viva, che ha fatto risuonare la grande attualità del messaggio di Puglisi: l’educazione come atto rivoluzionario, la fiducia nei giovani come scommessa sul futuro, la mitezza come stile di resistenza.

Da Livatino a D’Acquisto, da Biagio Conte a Padre Puglisi, Terrasini ha accolto un percorso che ha saputo unire cultura e spiritualità, memoria e futuro, città e parrocchie, giovani e istituzioni.

