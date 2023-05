Ricorso Bica-Catania: la smentita arriva anche dall’avvocato di Giuseppe Bica

TRAPANI – La smentita della notizia circolata sul web nei giorni scorsi sull’esito del ricorso Bica-Catania arriva anche dall’avvocato Alessandro Finazzo, difensore di Giuseppe Bica. “Al momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sull’esito del ricorso. Quindi, la notizia diffusa, in prima battuta da Tp24 e ripresa da altri organi di stampa, secondo cui Giuseppe […]

TRAPANI – La smentita della notizia circolata sul web nei giorni scorsi sull’esito del ricorso Bica-Catania arriva anche dall’avvocato Alessandro Finazzo, difensore di Giuseppe Bica.

“Al momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sull’esito del ricorso. Quindi, la notizia diffusa, in prima battuta da Tp24 e ripresa da altri organi di stampa, secondo cui Giuseppe Bica avrebbe vinto il ricorso contro l’elezione all’ARS di Nicola Catania, è destituita di ogni fondamento.

Non esprimiamo commenti su questo articolo fuorviante che ha generato tanto caos in queste ore sulla persona di Giuseppe Bica e attendiamo l’esito della sentenza” – queste le parole di Alessandro Finazzo, difensore di Giuseppe Bica.

L’ex sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, per il tramite del suo difensore avvocato Alessandro Finazzo, ha presentato, nei mesi scorsi, un ricorso innanzi al Tribunale civile di Palermo per invalidare l’elezione di Nicola Catania, allora sindaco di Partanna eletto deputato nel collegio della Provincia di Trapani all’ultima consultazione del 25 settembre scorso per l’elezione diretta del presidente della Regione siciliana e dei 70 deputati all’Assemblea Regionale Siciliana.