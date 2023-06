Ricorso MSA per l’accesso diretto al TFA sostegno per coloro che hanno 3 anni di servizio

ROMA – MSA scuola propone un ricorso promosso innanzi al TAR LAZIO, finalizzato all’accesso diretto al TFA sostegno per coloro che hanno svolto 3 anni di servizio sul sostegno.

Il 30 maggio 2023 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il D.M. 694 relativo al TFA sostegno VIII ciclo, indicando sia le date della prova preselettiva dei diversi gradi sia le modalità di accesso al corso.

Per diversi mesi si è ventilata la possibilità di accedere direttamente al corso di specializzazione, cioè senza svolgere le prove preselettive, per coloro che hanno svolto 3 anni di servizio sul sostegno. Invece il decreto ha stabilito che questi docenti non saranno ammessi direttamente al corso. Essi potranno solo saltare la prova preselettiva, accedendo direttamente alla prova scritta. Inoltre il decreto dispone che ogni università dovrà riservare il 35% dei posti ai docenti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni.

Di conseguenza, seppur apparentemente possa sembrare che la norma tuteli i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno, in realtà essa presenta importanti limitazioni: non c’è accesso diretto al corso di specializzazione, ma solo alla prova scritta, e il numero di posti a loro riservati è molto basso, appena il 35%.

“Pensiamo non sia giusto che con tutte le cattedre di sostegno vuote, circa 80.000, vengano previsti solo 29.000 posti per specializzarsi. Inoltre la quota del 35% di accesso diretto corrisponde a circa 9.000 posti, mentre i docenti che hanno lavorato almeno 3 anni sul sostegno sono molti di più” commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA (scuola), “procederemo quindi con un ricorso al TAR Lazio al fine di consentire a questi docenti di accedere direttamente al percorso di specializzazione in sovrannumero, senza svolgere le prove. Nel ricorso terremo conto, inoltre, del servizio svolto negli ultimi 10 anni, anziché 5 come previsto dal bando”.

È possibile aderire al ricorso al TAR per accesso diretto al TFA sostegno.