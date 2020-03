Ricostruzione di carriera: MSA propone ricorso gratuito per docenti e personale ATA

ROMA – Il Miur riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola statale e nega completamente il riconoscimento di quello prestato nella scuola paritaria. Di fronte a questa illegittimità, MSA propone un ricorso gratuito per la ricostruzione della carriera a favore del personale docente e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato.

La ricostruzione carriera, riservata al personale docente e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica e che ha superato l’anno di prova, è una procedura che permette di maturare un’anzianità di servizio utile ai fini dell’inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale. Grazie alla ricostruzione della carriera è quindi possibile godere di benefici economici e giuridici (punteggio) in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo. Il Miur riconosce integralmente il servizio pre-ruolo svolto nei primi 4 anni nella scuola statale, mentre i successivi anni sono valutati soltanto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici e di 1/3 ai fini economici. D’altra parte, nessun riconoscimento viene dato per il servizio svolto nelle scuole paritarie.

Tale comportamento del Miur è in aperto contrasto sia con la normativa europea, secondo cui i contratti a tempo determinato devono essere equiparati a quelli a tempo indeterminato, sia con l’art. 526, D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui sancisce che al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

“Abbiamo più volte sottolineato l’illegittimità del comportamento del Miur: è assurdo che non venga completamente riconosciuto il servizio pre-ruolo, in considerazione del fatto che l’attività viene prestata nel medesimo contesto e richiede la stessa professionalità dei colleghi assunti a tempo indeterminato” commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA comparto scuola.

“Di fronte a tali illegittimità, MSA che è sempre attenta ad ogni forma di discriminazione, propone un ricorso gratuito finalizzato alla ricostruzione integrale della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo sia ai fini giuridici che economici. Per ricevere le istruzioni per aderire al ricorso, è possibile contattare MSA via WhatsApp al numero 392-6225285”.