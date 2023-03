Ridotto dall’amministrazione comunale il canone di occupazione del suolo pubblico

CASTELVETRANO – Sostenere gli esercizi di somministrazione e tutte le attività commerciali sul territorio, “è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, che con delibera di giunta n.69 del 21/03/2023, ha ridotto notevolmente il canone di occupazione pubblico”.

“In un momento complicato per tutti quanti, stiamo lavorando per offrire segnali piccoli ma concreti per cittadini e aziende. – dice il sindaco Enzo Alfano – Il sostegno non è semplice da offrire, perché le risorse a bilancio sono sempre molto limitate. Ciò nonostante, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per non far mancare un incentivo a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro la crisi in atto. Sostenere il commercio locale significa investire in una città più vitale e dinamica, con ricadute sull’intera comunità e per il nostro territorio”.