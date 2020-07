Riflessioni all’interno del Pd

ERICE – Il Partito Democratico di Erice ha riunito il suo direttivo alla presenza del Segretario Provinciale Domenico Venuti e della Presidente dell’assemblea provinciale Valentina Villabuona.

Durante la riunione, alla quale erano presenti la Sindaca e gli altri rappresentanti istituzionali del PD ericino, è stata avviata una seria e profonda riflessione su alcuni episodi avvenuti durante e dopo le amministrative del 2017 emersi a seguito di pubblicazioni giornalistiche dei giorni scorsi.

È chiaro che tali fatti non possono lasciare la politica tutta indifferente e meritano una lunga e approfondita riflessione sulla selezione dei candidati per la composizione delle liste e sui metodi di ricerca del consenso. In tal senso le liste civiche sono un valore aggiunto quando puntano a sostenere realmente l’azione di governo ed il raggiungimento di risultati per i cittadini in un percorso compatibile con i valori e i temi del Partito Democratico.

Durante l’incontro è emersa tutta l’amarezza e la preoccupazione per le questioni poste e la sentita necessità di avviare fin da subito un percorso chiaro e trasparente che riporti la politica al centro di un cammino lungo e faticoso che ambisce a consolidare un rapporto di fiducia con la città ed i cittadini.

Ampio spazio del dibattito è stato dedicato all’ascolto dei componenti del Direttivo e dei due consiglieri del Pd Carmela Daidone e Antonio Pino Agliastro che ormai da sei mesi si sono dichiarati indipendenti per la non condivisione di alcune scelte.

Anche il consigliere Ninni Simonte, nuovo tesserato pd, ha partecipato all’incontro auspicando la costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

Il direttivo del Partito Democratico tornerà a riunirsi, per continuare una riflessione costruttiva sul percorso da intraprendere ad Erice.

La Segretaria Comunale di Erice

Mariella Barraco