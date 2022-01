RIGATONI CON ZUCCA E SALSICCIA

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 350 g di rigatoni, 1k g di zucca pulita, 400 g di salsiccia, 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, rosmarino, olio extra, sale, pepe.

Tagliate la zucca a cubetti, spellate e sbriciolate la salsiccia. In una padella capace o in un wok, mettete l’olio, la cipolla affettata sottilmente e lo spicchio d’aglio da togliere successivamente. Fate rosolare qualche minuto e aggiungete la salsiccia. Quando questa sarà cotta unite la zucca, mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto finché non si sarà ammorbidita e ridotta quasi in purea. Se dovesse asciugarsi troppo, potete aggiungere dell’acqua di tanto in tanto. Cucinate in abbondante acqua salata la pasta al dente. Scolatela e versatela nella padella del condimento. Fate insaporire il tutto. Servite con qualche rametto di rosmarino ed un filo d’olio. Potete completare la preparazione con qualche fettina di zucca fritta in olio extravergine di oliva.