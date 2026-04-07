“Rimettere al centro del dibattito pubblico l’universalità del diritto alle cure e la dignità dei professionisti del settore”

ROMA – “La salute non può e non deve essere un privilegio legato al censo o alla geografia, ma deve tornare a essere il pilastro fondamentale della nostra democrazia”, dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute, Giuliano. “Oggi più che mai, celebrare questa giornata significa riaffermare con forza il ruolo imprescindibile di un Servizio Sanitario Nazionale capace di garantire cure di qualità a tutti i cittadini. È un imperativo che risponde ai più alti principi di giustizia sociale: nessuno deve essere lasciato indietro, e ogni individuo ha il diritto sacrosanto di accedere a diagnosi e terapie d’eccellenza in tempi certi”.

Il Segretario Nazionale della UGL Salute pone poi l’accento su una criticità spesso trascurata, ma essenziale per la tenuta del sistema: la condizione lavorativa di tutto il personale sanitario.

“Non può esserci salute per i cittadini se non garantiamo, prima di tutto, la salute di chi cura”, incalza Giuliano. “I nostri operatori sono oggi sottoposti a una pressione insostenibile. Turni massacranti, carenze organiche croniche e contesti lavorativi sempre più difficili stanno spingendo migliaia di professionisti verso il burn-out. È un’emergenza silenziosa che mina la sicurezza stessa delle cure. Un operatore stremato, vittima di stress psicofisico, è un presidio di salute indebolito. Chiediamo con forza investimenti strutturali e una valorizzazione economica e professionale che restituisca dignità a chi, ogni giorno, opera in prima linea”.

Il Segretario conclude con un monito alle istituzioni: “La giustizia sociale si misura dalla capacità di uno Stato di proteggere i suoi cittadini e i suoi lavoratori. La UGL Salute continuerà a battersi affinché il diritto alla salute sia garantito non solo sulla carta, ma nella realtà quotidiana di ogni ospedale e di ogni ambulatorio d’Italia. Proteggere il SSN significa proteggere l’Italia”.