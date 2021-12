MAZARA DEL VALLO – In un clima di grande collaborazione tra tutti i soci, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nuova composizione del CdA: Rosalia d’Alì, Gregory Bongiorno, Rossella Cosentino, Giuseppe Peraino, Maria Tesé, Germana Abbagnato, Salvatore Sutera, Francesco Forgione, Ninni Pipitone e […]

MAZARA DEL VALLO – In un clima di grande collaborazione tra tutti i soci, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale. L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nuova composizione del CdA: Rosalia d’Alì, Gregory Bongiorno, Rossella Cosentino, Giuseppe Peraino, Maria Tesé, Germana Abbagnato, Salvatore Sutera, Francesco Forgione, Ninni Pipitone e Matteo Rizzo. Il CdA, successivamente, si è insediato ed ha votato Rosalia d’Alì quale presidente e Gregory Bongiorno come vicepresidente.

«Una scelta di continuità che gratifica il percorso avviato e che impegna i soci a proseguire il piano di promozione turistica sotto il brand a cappello “West of Sicily” – ha commento la presidente dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia d’Alì – . Ringrazio per la fiducia l’unanimità dell’Assemblea dei Soci che ha riconosciuto il lavoro svolto in questo triennio confermando la governance. Sono felice dell’ingresso del Comune di Gibellina nel progetto di destinazione e dell’impegno espresso pubblicamente dal Comune di Calatafimi-Segesta e dal Comune di Marsala di aderire e sostenerlo. La presenza di questi nuovi interlocutori rafforza e arricchisce l’offerta turistica proposta».

Dal 13 al 15 febbraio 2022 il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sarà presente con un proprio spazio espositivo alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, all’interno del padiglione da 1.300 metri quadri della Regione Siciliana.

«I contatti costruiti con l’Assessorato Regionale al Turismo in questi primi tre anni e il lavoro di creazione della destinazione svolto, ci ha permesso di essere riconosciuti come DMO (Destination Management Organization) – continua la presidente Rosalia d’Alì – , rafforzando quella collaborazione costante e proficua che intendiamo proseguire anche nei prossimi anni».

Prima del rinnovo delle cariche, l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio consuntivo 2020 e la Programmazione economico-finanziaria 2021. Infine Rosalia d’Alì ha presentato il report dell’attività svolta nel triennio 2019-2021. Nel dettaglio sono stati presentati i risultati raggiunti con la campagna di comunicazione che ha generato visibilità al territorio. Sono stati presentati anche gli interventi pianificati per il 2022.