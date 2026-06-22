Rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro ADA “San Filippo” a MarsalaFrancesco Paolo Genna confermato presidente

MARSALA – Francesco Paolo Genna è stato confermato presidente del Centro ADA “San Filippo” nella località di Birgi, a Marsala. È questo il risultato emerso dalla partecipatissima assemblea straordinaria dei soci, riunitasi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’assegnazione delle cariche sociali per il prossimo mandato.
L’ADA (Associazione Diritti Anziani) è un’organizzazione di volontariato che opera a livello nazionale per promuovere l’invecchiamento attivo, la solidarietà tra generazioni e il contrasto alla solitudine. L’associazione è strettamente legata alla UIL Pensionati, con la quale condivide i valori fondanti di tutela dei diritti della terza età, offrendo supporto sociale, culturale e assistenziale sul territorio.
I lavori sono stati aperti e guidati dal presidente provinciale di ADA Trapani, Filippo Armato, il quale ha presieduto le operazioni di costituzione del seggio elettorale e la vidimazione delle schede, garantendo il regolare svolgimento delle votazioni.
A seguito del voto, il Presidente Armato ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il valore della continuità per la struttura di Birgi: “La straordinaria partecipazione registrata a Birgi, con ben 91 soci presenti, è la testimonianza più limpida di quanto il Centro ADA San Filippo sia un punto di riferimento vivo, solido e insostituibile per la nostra comunità. La conferma di Francesco Paolo Genna, avvenuta in un clima di profonda armonia e collaborazione, rappresenta un passo fondamentale per dare continuità e ulteriore rilancio alle nostre attività sociali nel territorio di Marsala e nell’intera provincia di Trapani. Strutture come questa sono il cuore pulsante del nostro impegno quotidiano a tutela dei diritti degli anziani, per contrastare la solitudine e promuovere un invecchiamento attivo e solidale. Al riconfermato Presidente e a tutta la squadra vanno i miei più calorosi auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno guidare il centro verso nuovi e importanti traguardi”.
Insieme a Genna, sono stati eletti a far parte del nuovo consiglio direttivo del Centro ADA “San Filippo” Salvatore Giliberti (vice presidente), Francesca Figlioli (segretaria), Rosa Giacalone (cassiere), Ignazia Ponte (responsabile di sala).
Rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro ADA “San Filippo” a MarsalaFrancesco Paolo Genna confermato presidente
MARSALA – Francesco Paolo Genna è stato confermato presidente del Centro ADA “San Filippo” nella località di Birgi, a Marsala. È questo il risultato emerso dalla partecipatissima assemblea straordinaria dei soci, riunitasi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’assegnazione delle cariche sociali per il prossimo mandato.