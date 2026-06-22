Rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro ADA “San Filippo” a MarsalaFrancesco Paolo Genna confermato presidente

MARSALA – Francesco Paolo Genna è stato confermato presidente del Centro ADA “San Filippo” nella località di Birgi, a Marsala. È questo il risultato emerso dalla partecipatissima assemblea straordinaria dei soci, riunitasi per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’assegnazione delle cariche sociali per il prossimo mandato.

L’ADA (Associazione Diritti Anziani) è un’organizzazione di volontariato che opera a livello nazionale per promuovere l’invecchiamento attivo, la solidarietà tra generazioni e il contrasto alla solitudine. L’associazione è strettamente legata alla UIL Pensionati, con la quale condivide i valori fondanti di tutela dei diritti della terza età, offrendo supporto sociale, culturale e assistenziale sul territorio.

I lavori sono stati aperti e guidati dal presidente provinciale di ADA Trapani, Filippo Armato, il quale ha presieduto le operazioni di costituzione del seggio elettorale e la vidimazione delle schede, garantendo il regolare svolgimento delle votazioni.

A seguito del voto, il Presidente Armato ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il valore della continuità per la struttura di Birgi: “La straordinaria partecipazione registrata a Birgi, con ben 91 soci presenti, è la testimonianza più limpida di quanto il Centro ADA San Filippo sia un punto di riferimento vivo, solido e insostituibile per la nostra comunità. La conferma di Francesco Paolo Genna, avvenuta in un clima di profonda armonia e collaborazione, rappresenta un passo fondamentale per dare continuità e ulteriore rilancio alle nostre attività sociali nel territorio di Marsala e nell’intera provincia di Trapani. Strutture come questa sono il cuore pulsante del nostro impegno quotidiano a tutela dei diritti degli anziani, per contrastare la solitudine e promuovere un invecchiamento attivo e solidale. Al riconfermato Presidente e a tutta la squadra vanno i miei più calorosi auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno guidare il centro verso nuovi e importanti traguardi”.

Insieme a Genna, sono stati eletti a far parte del nuovo consiglio direttivo del Centro ADA “San Filippo” Salvatore Giliberti (vice presidente), Francesca Figlioli (segretaria), Rosa Giacalone (cassiere), Ignazia Ponte (responsabile di sala).