Rinnovo della convenzione tra il Parco Archeologico Lilibeo-Marsala e il Comune.

PALERMO – Martedì 20 luglio alle 18 a Marsala, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, la direttrice del Parco Archeologico Lilibeo, Anna Maria Parrinello e il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si troveranno all’ingresso di viale Piave per firmare la nuova convenzione tra il Parco Lilibeo e il Comune, grazie alla quale – dopo quasi 20 anni – sarà consentito il transito pedonale del nuovo percorso che collega piazza della Vittoria al lungomare Boeo.

L’apertura di viale Piave, che era stato chiuso nei primi anni del 2000, si aggiunge a quella della Plateia Aelia (ex Decumano Massimo) già resa fruibile e che viene rinnovata con l’accordo che andrà a sottoscriversi.

La convenzione è il risultato dell’incontro che si è tenuto al Museo Lilibeo, sede del Parco Archeologico, nello scorso mese di aprile, alla presenza dell’assessore Samonà, nel corso del quale sono state poste le basi per il nuovo accordo di collaborazione tra Regione Siciliana e Comune, finalizzato alla migliore valorizzazione e fruizione dell’area archeologica.

“I Parchi archeologici devono, sempre più, essere considerati come parte integrante e vitale dei territori. Il rispetto, la tutela e la conservazione del nostro patrimonio storico-archeologico e monumentale – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – deve coniugarsi con l’esigenza di non espropriare i luoghi alle comunità che devono sentirsi parte attiva del complessivo sistema dei beni culturali. Occorre, infatti, che vi sia una sempre maggiore consapevolezza che il patrimonio culturale regionale appartiene a tutti ed è strategico allo sviluppo economico delle aree in cui si trova. Sono certo – prosegue l’assessore Samonà – che il nuovo accordo con il Comune di Marsala, garantendo una collaborazione stabile nella buona tenuta del Parco archeologico, offrirà anche opportunità per nuove iniziative di valorizzazione dell’area”.