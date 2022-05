Rinvenuta dai Carabinieri un’arma per terra. Si procede coi rilievi tecnici

TRAPANI – Nella giornata di ieri (16 maggio) i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno rinvenuto un’arma per terra in una strada del centro abitato. I Carabinieri, nell’ambito delle ricerche e delle indagini inerenti l’uomo raggiunto da un colpo di arma da fuoco al Rione Cappuccinelli, hanno notato per terra in via […]

I Carabinieri, nell’ambito delle ricerche e delle indagini inerenti l’uomo raggiunto da un colpo di arma da fuoco al Rione Cappuccinelli, hanno notato per terra in via Salvatore Lonero, a Trapani, una pistola che potrebbe essere un’arma giocattolo modificata in modo da renderla offensiva.

La pistola, ritrovata a pochi km. di distanza dalla residenza dell’uomo colpito la notte tra sabato e domenica appena trascorsi, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri e sarà inviata al RIS di Messina dove personale specializzato provvederà ad eseguire dei rilievi tecnici.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.