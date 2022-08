Rinviata al 18 settembre la I edizione del ‘Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna’

PARTANNA – Rinviata, per motivi tecnici, la I edizione del ‘Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna’, in programma venerdì 19 agosto alle ore 21.30 al Castello Grifeo. La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, con il patrocinio del Comune […]

PARTANNA – Rinviata, per motivi tecnici, la I edizione del ‘Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna’, in programma venerdì 19 agosto alle ore 21.30 al Castello Grifeo. La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, con il patrocinio del Comune di Partanna, dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Unione dei Comuni del Belice, si svolgerà domenica 18 settembre alle ore 21 sempre al Castello Grifeo. Si tratta dell’evento dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Partanna.