Rinviata la seduta del consiglio dell’11 marzo

PARTANNA – La seduta del Consiglio Comunale dell’11 marzo 2020 è stata sospesa in attuazione delle misure urgenti per il contenimento del contagio del virus COVID – 19. Le condizioni logistiche del locale dell’adunanza non consentono la puntuale attuazione delle misure preventive consigliate, ed in particolare del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e che pertanto risulterebbero compromesse la tutela della salute degli intervenuti e delle misure di contenimento. Peraltro i punti posti all’ordine del giorno della convocazione del Consiglio Comunale non sottendono alcun estremo di urgenza. Si rinvia pertanto a data da destinarsi la seduta del Consiglio Comunale dell’11.03.2020.