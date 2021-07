Rinviato al 6 settembre il concerto di Arisa a Partanna

PARTANNA – Con una nota informativa del suo ufficio stampa, viene reso noto che è stato rinviato, per motivi logistico-organizzativi, il concerto di Arisa al Teatro ‘Lucio Dalla‘ di Partanna. L’artista lucana, impegnata nel suo tour “Ortica Special Tour 2021” ha posticipato tutti gli eventi previsti in Sicilia, quindi anche le esibizioni a Enna e […]

PARTANNA – Con una nota informativa del suo ufficio stampa, viene reso noto che è stato rinviato, per motivi logistico-organizzativi, il concerto di Arisa al Teatro ‘Lucio Dalla‘ di Partanna.

L’artista lucana, impegnata nel suo tour “Ortica Special Tour 2021” ha posticipato tutti gli eventi previsti in Sicilia, quindi anche le esibizioni a Enna e a Zafferana Etnea.

Il concerto di Partanna è stato posticipato a lunedì 6 settembre al Teatro ‘Lucio Dalla’, sempre alle ore 21. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data corrispondente. Coloro che desiderano richiedere il rimborso del biglietto possono farlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto oppure tramite l’organizzazione Cooperativa Olimpo contattando il numero di telefono 335.457082 .

L’iniziativa rientra nella 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice e del Parco Archeologico di Selinunte.