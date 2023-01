Riparte una nuova edizione del “Green Learning”, il progetto formativo rivolto ai giovani studenti della Valle del Belice.

SANTA NINFA – Dopo due anni di blocco dovuto al periodo pandemico, finalmente riparte con una nuova edizione il progetto “Green Learning”, che vede coinvolti alcuni istituti scolastici presenti nella Valle del Belice. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle problematiche ambientali e sulla necessità di cambiare comportamenti e stili di vita. L’approccio didattico ai laboratori è incentrato sul coinvolgimento e sull’interattività, cercando costantemente di suscitare curiosità attraverso il confronto e la pratica sperimentale.

Il progetto Green Learning è promosso dalla Fondazione Angelo Pirrello, in collaborazione con la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” gestita da Legambiente Sicilia e con il supporto didattico del MAcA – Museo A come Ambiente – di Torino. Parte attiva del progetto è anche il Comune di Santa Ninfa, che ha messo a disposizione mezzi e spazi per la buona riuscita dei laboratori.

In questa prima fase sono previsti 4 diversi laboratori didattici per l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” (sedi di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale) da realizzare insieme a circa 460 alunni delle scuole elementari e medie. Il progetto prenderà il via l’11 gennaio e si estenderà fino alla seconda settimana di maggio. Nel dettaglio i 4 percorsi didattici sono

· “Il teatro dell’acqua” pensato per scoprire le principali proprietà dell’acqua, affascinante elemento indispensabile per la vita nel nostro pianeta;

· “Plastlab” che affronta il tema della plastica e dei connessi inquinamenti;

· “C’è ma non si vede” focalizzato sul tema della risorsa acqua nei processi produttivi;

· “AromatizziAmo” incentrato sullo straordinario mondo delle piante aromatiche.

Quest’anno, per la prima volta, uno dei laboratori del progetto Green Learning si svolgerà al di fuori degli Istituti Scolastici, nello specifico presso la Villa Comunale VillaLab di Santa Ninfa. Il nuovo laboratorio esperienziale AromatizziAmo è stato infatti progettato ad hoc per incrementare la consapevolezza sensoriale dei ragazzi attraverso il contatto dirett√ Z>o con le erbe e si terrà presso il Giardino Didattico degli Aromi della Villa, un percorso olfattivo con oltre quindici varietà di piante aromatiche autoctone.

I laboratori saranno condotti dagli operatori della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” Gianfranco Barraco e Elena Biondo, e del Circolo Legambiente Valle del Belice, grazie all’attività di coordinamento didattico della dott.ssa Valentina Caradonna, con il supporto delle volontarie di servizio civile della Riserva.