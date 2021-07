TRE FONTANE – “Ripartiamo insieme con gioia” con questo slogan le comunità di Mazara del Vallo “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento FEDE e LUCE Onlus si sono incontrati, finalmente in presenza, dopo più di un anno di isolamento. Lo hanno fatto ieri 14 luglio 2021 in spiaggia nella località di TRE FONTANE […]

TRE FONTANE – “Ripartiamo insieme con gioia” con questo slogan le comunità di Mazara del Vallo “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento FEDE e LUCE Onlus si sono incontrati, finalmente in presenza, dopo più di un anno di isolamento. Lo hanno fatto ieri 14 luglio 2021 in spiaggia nella località di TRE FONTANE nel comune di Campobello di Mazara. Con quest’incontro in presenza è iniziato un nuovo cammino, nella consapevolezza che quella del Covid-19 non è ancora una battaglia vinta che va combattuta senza sottovalutare il nemico e rispettando tutte le regole che l’emergenza sanitaria ci impone.