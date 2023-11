Ristori per le alluvioni di settembre/ottobre 2022 nel Trapanese, on. Catania: “Tempi rispettati, chi nutriva dubbi era solo un malpensante”

TRAPANI – «I tempi sono stati rispettati. Solo i malpensanti potevamo dubitare che per i ristori si andasse oltre il 31 dicembre. Ho detto pubblicamente in tv ai trapanesi che avremmo fatto in fretta e così è stato». È il commento dell’onorevole Nicolò Catania, capogruppo vicario FdI all’Ars, alla notizia che il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso i decreti attuativi per l’assegnazione dei ristori ai privati e alle imprese danneggiate dalle alluvioni di settembre/ottobre 2022. Le richieste saranno gestite dai Comuni interessati, ai quali il dipartimento regionale di Protezione civile invierà direttive e modulistica. «Su questa vicenda c’è stato l’impegno del Governo Schifani con l’appoggio dell’intera maggioranza e, in prima battuta, è stata stanziata una prima cifra di 5 milioni di euro – ha detto l’onorevole Catania – siamo consapevoli che non basta e stiamo già lavorando per trovare altri fondi nella prossima Finanziaria che approderà in aula»