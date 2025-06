Risultati “Premio Letterario Internazionale Selinunte”

SELINUNTE – Domenica 11 maggio 2025 le porte della splendida Chiesa di San Domenico di Castelvetrano si sono aperte per accogliere la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte; un evento atteso, che è tornato a illuminare la città con le voci di narratori, poeti, saggisti, studiosi e lettori appassionati, riuniti nel segno della parola.

Le personalità e le opere di Sarino Di Bella, Gianni Diecidue, Paola Grassa, Ferruccio Centonze, Vincenzo e Sebastiano Tusa – cui sono intestate le diverse sezioni del Premio – sono state ricordate e una volta di più celebrate per il contributo fondamentale che hanno dato alla crescita morale e culturale del territorio.

Nato per valorizzare la bellezza della scrittura e il legame profondo con la terra di Selinunte, il Premio si è fregiato del gratuito patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano, del Comune di Castelvetrano, del Comune di Campobello di Mazara, del Comune di Partanna e della Fondazione “Tusa”, che ne condividono lo spirito e l’impegno culturale.

Appuntamento al prossimo Autunno per la IV edizione: un invito aperto a chi crede nella forza delle parole e nelle traiettorie di futuro che sanno generare.

Di seguito i vincitori delle varie sezioni:

Premio “Rosario Di Bella”- Saggistica storico-letteraria

Sezione A1 (tesi di laurea magistrale a carattere storico-letterario discussa a partire dall’anno accademico 2019/2020)

1^ classificata Putaggio Vincenza Maria Chiara con l’opera “Il Siciliano lingua di comunità oltre il tempo e lo spirito” 2^ classificata Orazi Francesca con l’opera “ Narcisismo nelle relazioni di genere”

Sezione A2 Contributo saggistico in lingua italiana a carattere storico-letterario

1° classificato Scalabrino Marco con l’opera “Calvino e Mazzeo due poeti in uno” 2^ classificata Mugnano Maria Carmela con l’opera “A Soriano Calabro” Premio "Gianni Diecidue" – poesia

Sezione B1 (poesia inedita in lingua italiana)

1^ classificata Cusumano Bia con l’opera “I versi più belli” 2^ classificata (ex aequo) Lo Bianco Lucia con l’opera “Dentro una notte a spicchi come inchiostro” 2^ classificata (ex aequo) Messina Domenica con l’opera “Aspettami”

Sezione B2 ( poesia inedita in lingua siciliana)

1° classificato Tamburello Mario con l’opera “Umm’avissi scurdari” 2° classificato (ex aequo) D’Agrusa Giuseppe con l’opera “Ventu di sciroccu” 2° classificato (ex aequo) Carollo Bernardo con l’opera “La vita” Premio “Paola Grassa“ – narrativa

Sezione C1 (racconto breve inedito in lingua italiana)

1° classificato Cottini Ermanno con l’opera “ Parole d’onore” 2^ classificata Montalbano Adriana con l’opera “Ninna nanna per un vecchio”

Sezione C2 ( racconto breve inedito in lingua siciliana)

1° classificato Costanza Francesco con l’opera “Don Nespula e la strata di la santità” Premio "Ferruccio Centonze" – teatro

Sezione D1 ( testo teatrale inedito in lingua italiana)

1^ classificata Mugnano Maria Carmela con l’opera “Se siamo qui e non altrove” 2° classificato Bartolomeo Stefano con l’opera “ Strada statale 640” Premio "KOUROI" – giovani studenti

Sezione F1 (poesia inedita in lingua italiana per studenti scuola secondaria di 2° grado):

1^ classificata Caracci Hilde, Liceo Scientifico Partanna; con l’opera “Tre Settembre” 2^ classificata Gullo Maria Laura Liceo classico Pantaleo Castelvetrano con l’opera “Preghiere tra le onde”

Sezione F2 ( racconto breve inedito in lingua italiana per studenti della scuola secondaria di 2° grado):

1^ classificata Silistria Milazzo Aurora Liceo scienze umane Castelvetrano con l’opera “Il prezzo dell’eccellenza” 2° classificato Barbera Gabriel Samuele istituto C.A.T. con l’opera “Lacrime di Luna” 2^ classificata Sarsano Alessandra Liceo scientifico Partanna con l’opera “Il mio posto del cuore”

Sezione F3 ( poesia inedita in lingua italiana per studenti scuola secondaria di I grado)

1^ classificata Tong Giorgia I.C. Gennaro Pardo Castelvetrano con l’opera “Selinunte” 2° classificato Di Carlo Cuttone Biagio I.C. Di Matteo-Pardo Castelvetrano con l’opera “In sogno”

Sezione F4 (racconto breve inedito in lingua italiana per studenti della scuola secondaria di 1° grado):

1^ classificata Barbera Anita scuola media E. Medi Castelvetrano con l’opera “Lezioni di vita” Menzione: Catanzaro Giovanni, Barruzza Maria Angela, Lombardo Agnese, Critti davide dell’I.C. Luigi Pirandello di Campobello di Mazara con l’opera “Una sfida mortale”

Sezione F5 ( filastrocca in lingua italiana )