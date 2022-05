Risultati sportivi eccellenti per due studenti del “Florio” di Erice

ERICE – Eccellenti i risultati ottenuti da due studenti dell’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice nel corso della Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera. Di assoluto rilievo le performances dei due giovani ‘campioni’, Cristhian Passalacqua, per il lancio del peso, e Francesco Polizzi per MT 100 che, vincendo il titolo […]

ERICE – Eccellenti i risultati ottenuti da due studenti dell’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice nel corso della Finale Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera. Di assoluto rilievo le performances dei due giovani ‘campioni’, Cristhian Passalacqua, per il lancio del peso, e Francesco Polizzi per MT 100 che, vincendo il titolo regionale, ottengono il diritto a partecipare alla Finale Nazionale, prevista a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno prossimi. “Lo sport e l’inclusione sono da sempre nella mission dell’Istituto – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina -. Siamo fieri di loro, del loro impegno e dell’esito di questa competizione che contribuisce a confermare un bagaglio formativo e di esperienze importante per la crescita dei ragazzi”.