“Ritmo” organizzato dal Rotary Club Trapani: Imprese università istituzioni a confronto

TRAPANI – Arriva “Ritmo”, l’evento organizzato dal Rotary Club Trapani che mette a confronto imprese, università ed istituzioni. L’appuntamento al Principe di Napoli, per venerdì 21 novembre con inizio alle 17.30. Ospiti d’eccellenza sono il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il commissario dell’Autorità portuale di Palermo Trapani Annalisa Tardino, il presidente dell’Airgest Salvatore Ombra. Modera Antonio Trama giornalista di La Repubblica, introduce i lavori l’avvocato Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani.

L’evento organizzato dal club service ha l’obiettivo di approfondire lo stato di salute delle imprese, le opportunità di crescita offerte dalle Istituzioni, il ruolo dell’Università nella crescita economica del territorio. Ancora, si parlerà di porto, aeroporto e innovazione.