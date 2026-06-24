Rito della Luce 2026, migliaia di persone alla Piramide 38° Parallelo per celebrare “L’immensità dell’immenso”

MOTTA D’AFFERMO – È alla Piramide 38° Parallelo che migliaia di persone si sono ritrovate per il Rito della Luce 2026, l’appuntamento simbolo di Fiumara d’Arte ideato dal maestro e mecenate Antonio Presti, che quest’anno ha scelto come tema “L’immensità dell’immenso”, trasformando il solstizio d’estate in una riflessione collettiva sul bisogno di ritrovare il senso profondo dell’esistenza.

Un vero e proprio fiume umano ha raggiunto la Piramide 38° Parallelo di Mauro Staccioli, simbolo internazionale di Fiumara d’Arte e punto di riferimento di un percorso culturale che da oltre quarant’anni contribuisce alla valorizzazione del territorio e delle comunità della Sicilia interna. Donne, uomini, giovani, famiglie, artisti e visitatori provenienti da ogni parte dell’Isola e non solo, hanno condiviso un’esperienza che va oltre l’evento culturale, diventando momento di elevazione spirituale e di appartenenza. All’interno e all’esterno della Piramide si sono alternate performance artistiche, interventi musicali e momenti di raccoglimento che hanno contribuito a creare un’atmosfera di intensa partecipazione. Al centro dell’edizione 2026 vi è stato soprattutto il messaggio rivolto alle nuove generazioni. In un’epoca segnata dalla velocità dei cambiamenti e dalla progressiva perdita di riferimenti culturali e valoriali, il Rito della Luce ha riaffermato la necessità di educare i giovani alla bellezza, ai sentimenti, alla cura delle relazioni e alla consapevolezza del patrimonio culturale e paesaggistico che li circonda.

«Abbiamo il dovere di restituire ai giovani una visione – ha sottolineato il maestro Antonio Presti – . Educare alla bellezza significa educare alla responsabilità, al rispetto dei luoghi e alla consapevolezza del proprio valore umano. L’immensità non è lontana da noi: vive nella capacità di riconoscere il senso profondo dell’esistenza e di custodire il patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori. Mi auguro insieme al presidente Renato Schifani, di poter lavorare a una legge che tuteli tutto questo patrimonio, materiale e immateriale. Che parte dalla Fiumara d’Arte e arriva fino a Librino e all’Etna. Desidero esprimere un ringraziamento particolare a tutti gli artisti che hanno partecipato con la direzione artistica di Renato Militello».

L’evento ha rappresentato inoltre un’importante occasione di valorizzazione per la valle dell’Helesa e per l’intero comprensorio dei Nebrodi, confermando il ruolo di Fiumara d’Arte quale modello internazionale di rigenerazione culturale e urbana e di sviluppo territoriale fondato sulla relazione tra arte contemporanea, paesaggio e comunità. Presenti alla manifestazione numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il sindaco di Motta d’Affermo, Sebastiano Adamo, di Mistretta, Sebastiano Sanzarello, e di Nicosia, Anna Maria Gemmellaro.

«Sosteniamo direttamente questa grande manifestazione culturale nella consapevolezza – ha dichiarato il sindaco Adamo – che essa rappresenta una grande occasione di sviluppo culturale e turistico dell’intero comprensorio. Speriamo che il Rito possa tornare ad essere un appuntamento fisso, al quale possano partecipare anche le istituzioni regionali per una sua crescita sempre più strutturata».

A chiudere il rito il saluto al tramonto del sole davanti alla Piramide, un gesto collettivo che ha assunto il significato di un saluto simbolico alla luce e di un rinnovato impegno verso i valori della bellezza, della cultura e della responsabilità condivisa, dando appuntamento al 2027, nel segno di una visione che continua a fare dell’arte uno strumento di crescita, di speranza e di futuro per le nuove generazioni e per i territori.