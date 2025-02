Ritorna oggi alla venerazione dei fedeli l’antico simulacro restaurato di San Francesco di Paola

PARTANNA – L’antico simulacro restaurato di San Francesco di Paola ritorna oggi (16 febbraio) alla venerazione dei fedeli. Alle ore 17 nella Chiesa Madre interverranno per la presentazione dei lavori di restauro la restauratrice Rosalia Teri e P. Francesco Carmelita, correttore provinciale PP. Minimi di San Francesco di Paola. Alle ore 18 il Simulacro sarà benedetto e, dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo mons. Angelo Giurdanella, il simulacro di San Francesco sarà accompagnato in corteo dalla Chiesa Madre alla Rettoria di via Vespri in cui è custodito.