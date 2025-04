Ritorna per il 5° anno Borghi dei Tesori. 38 piccoli comuni siciliani diventano un unico circuito di bellezza e aprono le porte nei “ponti” di primavera

PALERMO – Ritorna Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori che porta alla scoperta dei piccoli comuni in tutte e nove le province dell’Isola: quest’anno i borghi passeranno il testimone da un weekend all’altro, approfittando dei ponti di primavera. Si inizia con un’anteprima dedicata ai riti della Settimana Santa a Collesano (Pa), Licodia Eubea (CT) e Cassaro (SR) nel fine settimana di Pasqua il 19 e 20 aprile; poi tre weekend dal 26 aprile all’11 maggio.

Stamattina (3 aprile) la presentazione della manifestazione al Grand Hotel et des Palmes della catena alberghiera Mangia’s con l’assessore al Turismo della Regione siciliana, Elvira Amata; il presidente e Ceo di Mangia’s, Marcello Mangia; il presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale; il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello; gli amministratori dei Comuni.

Sono stati consegnati i premi Borghi dei Tesori lanciati per il terzo anno a sostegno di progetti di rigenerazione e restauri nei borghi, premi che quest’anno sono diventati tre grazie al supporto del progetto Il mio Dono di Unicredit e allo stesso gruppo Mangia’s. Premi assegnati grazie a un contest che ha avuto quasi 50 mila voti. A vincere la sfida è stata Prizzi con 2.009 voti, seconda Bisacquino con 1.621, terza Centuripe con 1.363. Il primo premio, di 5.000 euro, è sostenuto dall’associazione Borghi dei Tesori: Prizzi potrà intervenire sul consolidamento della torre di avvistamento dell’antico castello. Il secondo, di 5.000 euro, arriva grazie al supporto de Il Mio Dono di Unicredit, che ha visto questo progetto arrivare terzo in Italia: Bisacquino avvierà il restauro delle statue dei santi Elia e Eliseo cui la comunità è molto legata. Infine il terzo, di 3.000 euro, è sostenuto proprio dal Gruppo Mangia’s, che ha risposto all’appello all’imprenditoria privata per il rilancio delle aree interne dell’Isola: Centuripe potrà porre il primo mattone del fundraising per il recupero della chiesa dell’Addolorata.

Saranno Collesano (Pa), Licodia Eubea (CT) e Cassaro (SR) a fare da apripista nell’anteprima del fine settimana di Pasqua il 19 e 20 aprile: si punterà soprattutto sui riti secolari della Settimana Santa, ma si scopriranno anche una Crocifissione commovente dinanzi alla quale hanno pregato per secoli i pastori; o si raggiungerà in bici un borgo minuscolo seguendo il percorso di un’ex ferrovia lungo l’Anapo. Per Collesano partirà un bus da Palermo, per Licodia Eubea e Cassaro, partenze sia da Palermo che da Catania. [info: tel. 389.2350723 (dalle 10 alle 18) e su WhatsApp allo stesso numero, oppure via mail a info@leviedeitesori.it.]

Nel fine settimana del 26 e domenica 27 aprile si potranno scoprire artigiani e sapori a Sambuca di Sicilia; il laboratorio di restauro del libro antico, le chiese di rito bizantino, la storia della scuola di iconografia a Mezzojuso (new entry di quest’anno); ascoltare le storie degli abitanti di Valledolmo; inerpicarsi sui Nebrodi, per osservare da (relativamente) vicino i grifoni ad Alcara Li Fusi o perdersi tra i vicoli arabi di San Piero Patti; gustare un cannolo a Piana degli Albanesi e andar sulle orme di donna Eleonora a Contessa Entellina. A Ciminna si sfogliano le foto dal set del Gattopardo e a Isnello ogni chiesa pare un merletto di stucco.

Il ponte del Primo maggio sarà un’ottima ragione per raggiungere (sabato 3 e domenica 4), la costa trapanese dove si va verso Calatafimi Segesta per riscoprire uno dei bagli dove si produceva il marsala dei Florio; a Custonaci per scendere tra stalattiti e stalagmiti con gli speleologi. A Montelepre si impastano scacciate e dolci promesse; a Balestrate si visitano le piantagioni di mango. Nel cuore della Sicilia, ecco Sutera dove ci si muove tra dammusi e ghittene, e Delia che sa di pane fragrante; di nuovo sui Nebrodi per scoprire la commovente bellezza di un monastero basiliano a Frazzanò. Nel Siracusano c’è un borgo piccino, Giarratana, dove hanno dedicato un museo gioiello all’emigrazione.

L’ultimo weekend sarà sabato 10 e domenica 11 maggio, e stavolta la scelta sarà parecchio ardua perché i borghi coinvolti sono tanti: si gusta la ricotta dei record a Chiusa Sclafani, si cercano il Bamminu a Giuliana e le tracce di Frank Capra a Bisacquino; sulle Madonie si resta attoniti dinanzi allo Spasimo di Sicilia a Gangi, si assaggia il Fiorello a San Mauro Castelverde, si contano i conventi a Geraci Siculo e si visitano le sculture di sale in miniera a Petralia Soprana. Si va per aziende a Camporeale, sulle tracce di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina, ci si sente piccini su un’immensa panchina a Bivona, e ci si tuffa nel colore degli stucchi barocchi di Alessandria della Rocca (la seconda new entry di questa edizione).

Per i borghi sono previsti pullman da Palermo e Catania, secondo un preciso calendario consultabile su www.leviedeitesori.com: si partirà comodamente con una guida che farà scoprire tradizioni, luoghi e ricette.

I BORGHI DEL 2025.

Sono Alcara Li Fusi, Alessandria della Rocca, Balestrate, Bisacquino, Bivona, Burgio, Calatafimi Segesta, Caltabellotta, Camporeale, Centuripe, Cassaro, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Custonaci, Delia, Frazzanò, Gangi, Geraci Siculo, Giarratana, Giuliana, Isnello, Licodia Eubea, Mezzojuso, Mirto, Montelepre, Petralia Soprana, Piana degli Albanesi, Piedimonte Etneo, Sambuca di Sicilia, San Mauro Castelverde, San Piero Patti, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Sutera, Valledolmo.

I BORGHI DIVISI PER WEEKEND.

Anteprima: 19 e 20 aprile Collesano (Pa), Licodia Eubea (CT) e Cassaro (SR)

Primo weekend: 26 e 27 aprile Ciminna, Contessa Entellina, Mezzojuso, Valledolmo

Piana degli Albanesi (PA); Sambuca di Sicilia (AG); Alcara Li Fusi e S. Piero Patti (ME).

Secondo weekend: 3 e 4 maggio Calatafimi Segesta e Custonaci (TP); Balestrate, Isnello e Montelepre (PA), Sutera e Delia (CL); Frazzanò (ME) e Giarratana (RG).

Terzo weekend 10 e 11 maggio. Bisacquino, Camporeale, Chiusa Sclafani, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Petralia Soprana, San Mauro Castelverde (PA). Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana (AG); Mirto (ME); Centuripe (EN); e Piedimonte Etneo (CT).