“Ritrova la bussola” è l’appello della Federazione Italiana Vela per rilanciare la pratica della vela. La Sicilia risponde con le scuole già in piena attività

MARSALA – Finalmente, era ora! Era ora che Covid-19 mollasse la presa, tenuto a distanza dalla solerzia e responsabilità dei cittadini che proteggendosi gli hanno impedito di trasmettersi ulteriormente.

La vita riprende nelle città, nei posti di lavoro laddove possibile e, per quanto riguarda lo sport della vela, riprende nei Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela (FIV) e riprende l’attività nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e sociali.

Per la tanto attesa ripresa la FIV mette in campo una iniziativa davvero coinvolgente.

Lo fa con un forte messaggio di promozione della stagione estiva delle Scuole Vela FIV in tutta Italia, come esempio concreto di ripartenza attraverso uno sport formativo, come quello della vela, sicuro e praticato in un ambiente salubre. Lo fa con lo slogan: “Ritrova la bussola”, vai a vela.

Si tratta di un messaggio rivolto essenzialmente ai giovani, soprattutto a coloro che non hanno ancora scelto uno sport da praticare, e rivolto alle famiglie.

«La Sicilia, anche in questa occasione non viene meno alla propria tradizione e riparte con la Scuola Vela pronta a dare un contributo per raggiungere l’obiettivo che la FIV si pone per il 2020.»

Molti Circoli velici hanno già avviato l’attività di Scuola Vela, numerosi altri lo faranno entro il 15 giugno.

«Nonostante le difficoltà create dalla pandemia – sostiene il Presidente del Comitato della VII Zona Francesco Zappulla – l’avvio dell’attività delle Scuole vela della Sicilia è già avvenuto e procede speditamente con un numero di allievi molto lusinghiero. L’attività della Scuole Vela riprende con la massima garanzia di sicurezza grazie alla formazione speciale per Circoli e istruttori che costituisce una parte qualificante del Progetto “Ritrova la Bussola”.»

Il Progetto, infatti include, tra l’altro, un programma di incontri, già previsti nella Normativa Scuola Vela 2020 nel quadro degli aggiornamenti obbligatori per gli Affiliati e i loro Collaboratori, rimodulati in base alle esigenze legate al Covid-19.

Il progetto FIV ha come partner istituzionali “Kinder Joy of moving Ferrero” e Mercedes-Benz ed è in collaborazione con “Luna Rossa Prada Pirelli Team”.

Le famiglie o i singoli interessati al progetto Scuola Vela possono contattare i Circoli della loro zona scegliendoli dall’elenco consultabile su:

http://vii-zona.federvela.it/it/content/circoli-vii-zona-2020