Ritrovata dai Carabinieri l’auto del comune rubata una settimana fa

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno rinvenuto, nella mattinata di ieri (26 febbraio), la Fiat Panda in uso ai dipendenti del comune asportata una settimana fa dal magazzino comunale di via Trapani. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’auto parcheggiata in viale Svizzera constatando che il numero della targa coincideva col mezzo da ricercare.

L’auto era stata asportata la notte tra il 21 e il 22 febbraio da ignoti che, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso del magazzino di via Trapani, si introducevano all’interno impossessandosi della stessa.

Il mezzo rinvenuto, dopo i rilievi del caso, veniva restituito dai Carabinieri all’ente comunale mentre proseguono le indagini volte a risalire all’autore del furto.