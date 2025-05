Riunione Comitato Operativo Viabilità presso la Prefettura di TrapaniViabilità nel periodo estivo

TRAPANI – Nella mattinata del 14 maggio 2025, presso i locali della Prefettura di Trapani, alla presenza del Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Silvia Caponetto, delegato dal Prefetto, insieme dei referenti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, si è tenuta una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (COV), avente per oggetto la viabilità nel prossimo periodo estivo, con particolare riguardo alle aree a maggiore vocazione turistica e le possibili criticità in merito ai cantieri già attivi o di prossima attivazione.

Nell’occasione, non sono state rilevate criticità particolari per cantieri invasivi su strade ad alto traffico di turisti nella stagione estiva.

Nell’imminenza, sono previsti cantieri per lo sfalcio della vegetazione che, al fine di non creare disagi, verranno completati entro il mese di giugno. Proseguiranno, inoltre, i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale mediante l’impiego di cantieri mobili.

Nel corso dell’incontro, è stato, inoltre, affrontato il tema della viabilità sulla SS 187, che collega i Comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, tratta stradale particolarmente sensibile al flusso veicolare e ove è stato di recente attivato un impianto di rilevamento della velocità, installato dal Comune di Custonaci nella frazione di Purgatorio. Al riguardo, non si prevedono criticità rilevanti per la prossima stagione estiva, atteso che il limite di velocità è stato innalzato da 30 a 50 km/h, in linea con la normativa di settore, e l’impianto semaforico risulta essere stato disattivato.