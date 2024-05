Riunione di insediamento contestuale delle cabine di coordinamento Pnrr

TRAPANI – In data odierna (27 maggio) si è tenuta la riunione di insediamento in videoconferenza di tutte le cabine di coordinamento istituite ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56, finalizzate a rafforzare le attività di collaborazione e supporto fra le diverse amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, per superare le eventuali criticità tecniche e operative legate al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti e consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La riunione è stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni che ha presieduto la cabina di coordinamento costituita presso la Prefettura di Roma, con la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, in videocollegamento con le cabine di coordinamento operanti presso le Prefetture.

Presso la Prefettura di Trapani, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo e in videoconferenza nazionale, si è svolta la seduta plenaria della locale Cabina di Regia alla presenza dei rappresentanti della Regione Siciliana, dell’Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Ragioneria Generale dello Stato, del Provveditorato alle OO.PP., dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Soprintendenza dei Beni Culturali, dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR, dando atto dell’avvio dei lavori che si svolgeranno periodicamente. Anche con il coinvolgimento di altri soggetti interessati.