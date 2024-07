Riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità

TRAPANI – Nei locali della Prefettura di Trapani, in due distinti momenti, si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), presieduto dal Vice Prefetto dott.ssa Laura Pergolizzi, delegato dal Prefetto, insieme ai referenti della Polizia Stradale e dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

In un primo incontro è stata esaminata la situazione concernente la viabilità nel periodo estivo e i piani di viabilità alternativi nelle aree a maggiore vocazione turistica, nonché le possibili criticità in merito ai cantieri già attivi o di prossima attivazione.

A tal proposito, l’ANAS ha comunicato che in alcuni tratti della A/29 “Palermo-Mazara del Vallo” a partire da questo mese di luglio sono previsti lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale dei cavalcavia e dei muri di sostegno ubicati tra i km. 52+000 e 114+800 dell’Autostrada A/29 “Palermo-Mazara del Vallo”, lavori che verranno realizzati su 9 cavalcavia, il primo dei quali è il n. 35 con uscita su Campobello di Mazara/Castelvetrano, i cui cantieri prevedono la chiusura temporanea del transito autostradale finalizzato all’esecuzione in sicurezza del sollevamento dell’impalcato del cavalcavia, e contestuale deviazione del traffico stradale tramite percorsi alternativi sulle strade statali limitrofe e traffico in sicurezza con servizio di controllo coordinato direttamente con la Polizia Stradale, dandone tempestivamente comunicazione a Viabilità Italia e agli utenti della strada attraverso i pannelli a messaggio variabile in sede autostradale.

Durante l’incontro, tenuto conto della stagione estiva, è stata richiamata l’attenzione degli enti gestori circa l’obbligo di sfalciatura delle sterpaglie presenti lungo le bretelle stradali e autostradali ai fini di prevenzione degli incendi, sulla collaborazione con i Comuni interessati per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati illecitamente. A tal riguardo, Autostrade ha assicurato una mirata comunicazione, attraverso l’apposizione di pannelli a messaggio variabile, per sensibilizzare gli utenti in materia di prevenzione incendi.

E’ stata richiamata, altresì, l’attenzione sulla doverosa attenzione ai periodi da bollino rosso e nero come da comunicati di Viabilità Italia.

In un secondo incontro del Comitato Operativo per la Viabilità, alla presenza dei Sindaci di Custonaci e San Vito Lo Capo, il Libero Consorzio Comunale ha preannunciato che la prossima settimana inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della S.P. n.16 dalla deviazione di C.da Biro fino a San Vito lo Capo, interventi che avranno la durata di circa tre mesi. Essendo una tratta stradale particolarmente sensibile al flusso veicolare nel periodo estivo, il Libero Consorzio ha assicurato che verrà data ampia pubblicità alla cittadinanza e agli enti preposti alla sicurezza, che saranno minimizzati i disagi per la circolazione attivando sensi unici alternati in corrispondenza dei cantieri, che vi sarà personale addetto al controllo dei semafori e che nei fine settimana i cantieri saranno rimossi e così anche nella settimana di ferragosto e nelle settimane del Cous Cous Fest nel mese di settembre.