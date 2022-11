Riunito il comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’abusivismo presso il mercato del pesce di Trapani e alla sicurezza pubblica presso il comune di Mazara

TRAPANI – Presieduta dal Prefetto di Trapani, si è tenuta stamane (11 novembre) una riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, nonché il Sindaco del Comune di Trapani ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, al fine di individuare efficaci soluzioni per prevenire e contrastare il diffuso fenomeno dell’abusivismo presso il mercato del pesce.

La presenza di venditori abusivi determina, infatti, negative refluenze sia sotto il profilo igienico-sanitario, non essendo possibile stabilire la tracciabilità del prodotto, con pericolose conseguenze per la salute dei consumatori, sia per quanto concerne il mancato rispetto delle normative vigenti, creando, di fatto, una forma di concorrenza sleale nei confronti dei titolari di regolare licenza.

Al riguardo, saranno effettuati serrati e mirati servizi a cura della locale Squadra annonaria, coadiuvata da personale della Capitaneria di Porto e, ove necessario, con l’ausilio del personale della altre Forze di Polizia.

Sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica è stata altresì esaminata nel corso dell’incontro la situazione nel territorio del comune di Mazara del Vallo, alla presenza del sindaco di quel centro, alla luce di recenti episodi di aggressioni e vandalismo che si sono verificati in quel territorio. Al riguardo, i vertici delle Forze di polizia hanno evidenziato che non si è riscontrato alcun incremento dell’indice di delittuosità ed è altresì aumentato il numero degli autori di reato che sono stati prontamente individuati, anche con riferimento a quei recenti episodi che avevano creato un certo allarme sociale.