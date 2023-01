Roberto Ingoglia è il nuovo presidente dell’Associazione “Nati Stanchi Runners”

PARTANNA – Si è svolta martedì 27/12/22 l’assemblea dei soci dell’associazione sportiva Nati stanchi Runners, che ha eletto nuovo Presidente dell’associazione Roberto Ingoglia e nuovo segretario Vito Tramonte,confermando il vicepresidente nella persona di Rosario Nastasi ed i consiglieri Mimma Amari e Emanuele Catania.

Dopo i ringraziamenti al precedente presidente Salvatore Catania che ha guidato l’associazione per diversi anni insieme al segretario Vito Razza, il neo presidente ha prospettato un ampio programma di attività sportive e non solo, con l’auspicio di avvicinare giovani e meno giovani alla corsa.

Diversi sono già gli appuntamenti che vedranno in prima linea i Nati Stanchi Runners con la partecipazione al Gran Prix provinciale e regionale.

Non rimane dunque che fare un grande in bocca al lupo a tutti i Nati Stanchi Runners.