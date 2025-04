RSU 2025. La Uil Scuola Rua prima nel comparto in provincia di Trapani. Oltre 4200 preferenze e 106 seggi

TRAPANI – Con oltre 4200 preferenze e 106 seggi ottenuti nei 61 istituti scolastici trapanesi, la Uil Scuola Rua Trapani si conferma il primo sindacato di categoria per la quinta tornata elettorale consecutiva per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie. Un vero e proprio exploit considerato che circa il 46 per cento dei voti espressi è andato alla Uil.

La Uil Scuola ha migliorato il proprio risultato rispetto a tre anni fa quando in 72 scuole aveva ottenuto 3400 voti con il 36 per cento delle preferenze.

In alcuni istituti, poi, i risultati sono stati lusinghieri. Ad esempio alla “Luigi Sturzo” di Marsala dei 242 voti espressi, 178 sono andati alla Uil; al “Grassa-Quinci” di Mazara del Vallo sono stati conquistati ben 5 seggi su 6; all’Itet “Garibaldi” di Marsala e al CPIA di Trapani 3 seggi su 3.

“Un risultato che ci onora – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Fulvio Marino – frutto di uno straordinario lavoro di squadra portato avanti negli anni. Ringrazio tutti i lavoratori e le lavoratrici che ci hanno scelto, tutti coloro che si sono messi in gioco candidandosi nelle nostre liste, ma anche i componenti di commissione e di seggio per l’impegno profuso. Coerenza, impegno quotidiano e professionalità oggi vengono ripagati. Questi dati certificano la forza contrattuale della Federazione Uil Scuola Rua all’interno di ogni singola istituzione scolastica della provincia”.