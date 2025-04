RSU 2025. La Uilpa Trapani primo sindacato di categoria nelle Funzioni centrali con 22 seggi

TRAPANI – La Uilpa Trapani si attesta primo sindacato di categoria per il rinnovo delle RSU delle funzioni centrali, conquistando 22 seggi e 291 preferenze di lista su 1171 votanti.

Nel dettaglio, sono stati eletti un Rsu alle Dogane, uno all’Inail, uno all’Inps, uno alla Procura di Marsala, uno al Tribunale di Trapani, uno alla Ragioneria territoriale dello Stato, uno al Miur e uno in Prefettura, due Rsu all’Agenzia delle Entrate e due all’Archivio di Stato, ben tre seggi rispettivamente al Tribunale di Marsala, alla Capitaneria di porto e 4 alla Questura.

“Un risultato importante, che ci inorgoglisce – afferma la segretaria generale della Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro -Ringrazio tutti i candidati, eletti e non, per essersi messi in gioco e avere contribuito a quel lavoro di squadra che ci ha permesso di ottenere un’eccellente risultato”.