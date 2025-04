RSU 2025. Soddisfazione della Uil Fpl Trapani per i risultati raggiunti negli enti locali

TRAPANI – “Desidero esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Uil Fpl Trapani, grazie alla tenuta complessiva nell’ambito sanità ed a un incremento negli enti locali che vede questa organizzazione premiata con la leadership in diversi enti locali come Salemi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo”.

Ad affermarlo il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino, che aggiunge: “Un grandissimo momento di democrazia e di entusiasmante partecipazione viste le altissime percentuali di voti da parte dei lavoratori aventi diritto. Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che si sono messi in gioco candidandosi alle Rsu”.

Tra i seggi conquistati dalla Uil Fpl spiccano cinque al comune di Alcamo, sei a Mazara del Vallo, due a Castellammare del Golfo, due a Salemi, due a Calatafimi e due a Campobello di Mazara, risultando la seconda organizzazione più votata negli enti locali.