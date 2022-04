Rsu, Csa-Cisal primo sindacato a Enna e seggi in tutta la Sicilia

PALERMO – “Il Csa Cisal cresce in tutta la Sicilia: rispetto al 2018, il nostro sindacato conquista seggi Rsu in comuni ed ex province confermandosi un punto di riferimento per i lavoratori”. Lo dice Giuseppe Badagliacca, segretario generale del Csa Sicilia isolano, commentando i risultati delle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si […]

PALERMO – “Il Csa Cisal cresce in tutta la Sicilia: rispetto al 2018, il nostro sindacato conquista seggi Rsu in comuni ed ex province confermandosi un punto di riferimento per i lavoratori”. Lo dice Giuseppe Badagliacca, segretario generale del Csa Sicilia isolano, commentando i risultati delle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si sono tenute in tutti gli uffici pubblici italiani.

“Al Comune di Palermo ci confermiamo primo sindacato, così come in tantissime realtà del Palermitano – continua Badagliacca – ma siamo primi anche al Libero Consorzio di Enna, triplichiamo gli eletti al comune di Messina, ci confermiamo al comune di Catania, conquistiamo un terzo dei posti al Libero Consorzio di Trapani ed entriamo per la prima volta al comune di Siracusa. Le nostre liste hanno conquistato seggi nei comuni in cui non eravamo presenti o hanno migliorato i risultati di quattro anni fa, con risultati lusinghieri in tutte le province”. Il Csa Cisal ha eletto Rsu in numerosi enti locali fra cui Noto, Avola, Lentini, Leonforte, Sciacca, Licata, Favara, Barrafranca, Recalbuto, Assaro, Villarosa, Casteltermini, San Giovanni Gemini, Giarre, Francofonte.