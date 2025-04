Ruba alcolici e superalcolici da un ristorante. Arrestato 25enne

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 25enne di Alcamo, per i reati di furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino, si portavano in via G. Marconi sorprendendo il 25enne intento a caricare, sulla propria autovettura, bottiglie di alcolici e superalcolici asportati poco prima da un ristorante nelle vicinanze.

Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 38 bottiglie di alcolici che venivano restituite al legittimo proprietario, oltre a 3 coltelli a serramanico, sottoposti a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida, non sono stati adottati provvedimenti.