Ruba alcolici in un supermercato. Arrestato mazarese 54enne

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni per aver commesso un furto all’interno di un supermercato.

Il 54enne è stato fermato dai militari dell’Arma davanti la predetta attività commerciale mentre usciva con in spalla uno zaino con all’interno diverse bottiglie di alcolici dal valore di oltre 100 euro, asportate poco prima.

Da ulteriori accertamenti è stato appurato come l’uomo avrebbe tenuto la medesima condotta per altre 4 volte almeno sempre all’interno dello stesso supermercato, come documentato dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida il malvivente è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.