Rubano generi alimentari e abiti da attività commerciali. Denunciati dai Carabinieri

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala hanno denunciato, per il reato di furto aggravato, una 43enne marsalese che avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato.

La donna, già protagonista di analoghi episodi presso la medesima attività commerciale, a seguito di segnalazione di personale dipendente del supermarket, veniva tempestivamente raggiunta dagli operanti e trovata in possesso di generi alimentari e altri beni occultati in borsa e zainetto.

A seguito della denuncia la merce veniva restituita dai Carabinieri all’avente diritto.

Nei giorni precedenti altre denunce sono pervenute presso il Comando Compagnia di Marsala di furti di abbigliamento presso altre attività commerciali.

Analizzati gli impianti di videosorveglianza, secondo i Carabinieri, la donna avrebbe agito unitamente ad altro soggetto anche lui denunciato per il furto di capi di abbigliamento.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno trovato riscontro a seguito di una perquisizione domiciliare a casa del pregiudicato marsalese conosciuto per reati analoghi.

All’esito della stessa sono stati recuperati dai militari dell’Arma gli indumenti oggetto di furto che sono stati prontamente restituiti all’avente diritto.