Rubano in due distributori di snack e bevande. Denunciati dai carabinieri

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Nei giorni scorsi una coppia convivente di pregiudicati, provenienti da Partinico, un uomo ed una donna, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo per il reato di furto aggravato in concorso.

A seguito della denuncia contro ignoti presentata dal gestore dei distributori automatici, che il fine settimana appena trascorso ha constatato il furto del denaro presente sui macchinari manomessi, è scattata l’indagine dei militari dell’Arma che sono partiti dall’acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli impianti che insistono nei pressi.

In entrambe le postazioni la coppia ha agito a volto scoperto in pieno giorno con disinvoltura rompendo il distributore ed impossessandosi del denaro presente, circa 350 euro, senza però fare attenzione alle telecamere che in entrambi i casi li hanno immortalati permettendo ai Carabinieri l’identificazione e la conseguente denuncia.