Rubano una macchina e, dopo, si schiantano contro le auto in sosta

TRAPANI – Nella notte appena trascorsa (22 gennaio) i Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella via Tosto De Caro in quanto era stata segnalata una macchina che, a forte velocità, sbandava andando a schiantarsi contro le auto parcheggiate danneggiandone 3.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato le auto coinvolte ma degli autori dell’incidente nessuna traccia.

Da una serie di accertamenti eseguiti nell’immediato è emerso che l’auto che aveva causato l’incidente era stata rubata la notte stessa e i soggetti a bordo sono scappati via subito dopo la collisione.

I Carabinieri sono sulle tracce degli autori, mentre l’auto oggetto del furto veniva prontamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.