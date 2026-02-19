Rubata la borsa in chiesa ad un’anziana. Denunciata una 34enne

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato una donna di 34anni del luogo per furto.

I militari dell’Arma sono stati allertati da un’anziana signora che denunciava il furto della propria borsa con all’interno tutti gli effetti personali, patito, mentre si trovava a pregare in chiesa da parte di una donna che in quel momento era seduta di fianco a lei.

Grazie agli indizi forniti dalla vittima su fisionomia e indumenti indossati dalla presunta autrice del furto i Carabinieri si sono messi alla ricerca rintracciandola e trovandola ancora in possesso della borsa poco prima sottratta all’anziana.

Dopo aver proceduto alla denuncia i militari hanno riconsegnato la borsa all’avente diritto.