Sabato 13 maggio: Notte dei musei. Apertura serale e ingresso 1 euro. Percorsi e visite alla scoperta del Tempio

SEGESTA – Anche il Parco archeologico di Segesta partecipa alla Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro: al Parco archeologico di Segesta sarà possibile visitare in notturna l’area illuminata del tempio dorico che sembrerà emergere dalla notte. Ingresso con biglietto simbolico di 1 euro, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22).

Ma in questo weekend si potrà anche partecipare alle visite oguidate di CoopCulture: sia venerdì che sabato alle 10.30 e alle 11.45 partiranno i percorsi guidati alla scoperta del Tempio dorico. L’archeologo ne spiegherà gli elementi architettonici, indicherà gli accorgimenti che rendono il monumento segestano un exemplum tra gli edifici sacri del suo tipo; svelerà che i templi in pietra in realtà nascevano in legno, e che ogni elemento oggi scolpito aveva in origine una funzione portante ben precisa.

La domenica invece, alle 10.30, SEGESTA EXPERIENCE, visita approfondita al Parco archeologico di Segesta, in maniera da non perderne alcuna caratteristica, anche quelle meno indagate. “Segesta experience” toccherà il tempio dorico, lo splendido teatro affacciato sulla vallata con la cavea a ferro di cavallo; l’Agorà, raggiungibili con le navette del Parco.