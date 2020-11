Sabato 14 e domenica 15 novembre screening per gli studenti della scuola secondaria di I grado Gesualdo Nosengo, i loro familiari e il personale scolastico

PETROSINO – Prosegue l’attività di screening Covid-19 promossa dalla Regione Siciliana con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Sabato (14 novembre) e domenica (15 novembre) prossimi verranno eseguiti ulteriori tamponi rapidi gratuiti su base volontaria per gli studenti che frequentano le classi della scuola secondaria di I grado Gesualdo Nosengo di Petrosino, per i loro familiari e […]

PETROSINO – Prosegue l’attività di screening Covid-19 promossa dalla Regione Siciliana con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Sabato (14 novembre) e domenica (15 novembre) prossimi verranno eseguiti ulteriori tamponi rapidi gratuiti su base volontaria per gli studenti che frequentano le classi della scuola secondaria di I grado Gesualdo Nosengo di Petrosino, per i loro familiari e per il personale scolastico. I test verranno eseguiti in modalità “drive in” (con le auto) nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Marsala (zona Stadio Municipale) con ingresso da Via degli Atleti.

Gli studenti, i familiari e il personale scolastico dell’Istituto Nosengo potranno recarsi al “drive in” nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

E’ necessario portare con sé un documento di identità e una penna per la compilazione dei moduli che verranno distribuiti direttamente nelle auto in fila dal personale addetto.