Sabato 28 settembre la XII «Giornata Tricolore» a Custonaci. «Il tempo della responsabilità» è il tema di questa edizione

CUSTONACI – Si terrà, a Custonaci, sabato 28 settembre, alle 10.00, nella tradizionale cornice della Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel la XII edizione della «Giornata Tricolore 2024», promossa dal «Centro Studi Dino Grammatico». Quest’anno, il tema della manifestazione è «Il tempo della responsabilità» e affronterà le nuove sfide dell’Italia, anche alla luce delle recenti riforme istituzionali dell’autonomia differenziata e del premierato.

L’evento, patrocinato dalla «Fondazione Alleanza Nazionale», vedrà la presenza di esponenti di diversi istituti culturali e di importanti rappresentanti istituzionali. L’appuntamento di quest’anno sarà moderato dallo scrittore e giornalista Alberto Samonà.

Per il 2024 il «Premio per la Cultura della Legalità» (raffigurato da una scultura realizzata in marmo di Custonaci ad opera dello scultore Giuseppe Cortese) sarà assegnato a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992.

Salvatore Borsellino ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca della verità sulla strage di Via D’Amelio e alla promozione della cultura della legalità. Fondatore del Movimento delle Agende Rosse, ha contribuito a mantenere viva la memoria di suo fratello e di tutte le vittime della mafia, diventando un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata e per la giustizia in Italia. “Il suo impegno costante – evidenziano li organizzatori – nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di contrastare la mafia e la corruzione lo rende un destinatario ideale di questo prestigioso riconoscimento, in linea con i valori di legalità e responsabilità civile che la ‘Giornata Tricolore’ intende promuovere”.