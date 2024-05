Sabato 4 maggio nel Teatro Impero saranno messe in scena “La Morsa”, “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca”

MARSALA – Sabato 4 maggio alle 21,30 sul palcoscenico del teatro Impero prenderanno vita le vicende narrate nelle opere “La Morsa”, “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca” con un interprete d’eccezione: Corrado Tedeschi che sarà protagonista insieme a Vito Scarpitta.

Saranno in scena anche Giuseppe Todaro, Davide Maltese, Francesco Di Bernardo, Enza Giacalone, Serena Tumbarello e Max Vacante.

Il service audio e luci è Primafila di Gianmarco Scarpitta.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario