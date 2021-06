Sabato 5 giugno a Petrosino torna l’open day dei vaccini

PETROSINO – Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, domani (5 giugno) torna l’open day per la vaccinazione contro il Covid-19. I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 9 alle ore 20. Verranno attivate quattro postazioni. Ci si potrà vaccinare senza […]

PETROSINO – Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, domani (5 giugno) torna l’open day per la vaccinazione contro il Covid-19. I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 9 alle ore 20. Verranno attivate quattro postazioni. Ci si potrà vaccinare senza la prenotazione. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 60 anni di età in su, ai disabili gravi e gravissimi, nonché agli studenti che frequentano il quinto anno scolastico degli istituti superiori.