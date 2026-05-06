Sabato 9 maggio sarà inaugurata a Sciacca la nuova filiale della Banca Don Rizzo

SCIACCA – Una nuova filiale della Banca Don Rizzo sarà inaugurata Sabato 9 Maggio dalle ore 10,30 in via Vincenzo Lanza 3 a Sciacca.
L’evento rappresenta un segnale forte di vicinanza ai soci e ai clienti, ribadendo la volontà dell’Istituto di presidiare fisicamente il territorio per offrire supporto e consulenza personalizzata.
All’incontro prenderanno parte, Francesco Romito, Vicedirettore generale e Chief financial officer di BCC Banca Iccrea (Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea); rappresentanti delle Istituzioni; la Presidenza, la Direzione Generale e il Consiglio di amministrazione di Banca Don Rizzo.
Sarà l’occasione per approfondire le ragioni di questo investimento e le future strategie della Banca a sostegno dell’economia locale.
La cerimonia di inaugurazione prevede il tradizionale taglio del nastro, seguito dalla benedizione dei locali e da un momento di confronto con la stampa e le autorità locali presenti.