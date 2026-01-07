Sabato cerimonia di chiusura di Agrigento capitale della cultura

AGRIGENTO – Come è tradizione, la Capitale italiana della cultura in carica passa il testimone alla prossima, che nel 2026 sarà L’Aquila. Sabato 10 gennaio alle 18 al Teatro Pirandello di Agrigento, è previsto l’evento di chiusura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, alla presenza del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi e dei vertici di Fondazione Agrigento2025, il presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello.