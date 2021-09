Sabato la vendemmia della legalità

SALEMI – Sabato 11 settembre, dalle 8,30, presso il fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio” di contrada Fiumelungo a Salemi, si terrà la vendemmia della legalità organizzata da Caritas diocesana e Fondazione San Vito Onlus. Il consueto appuntamento annuale si ripete anche per questa vendemmia tra i filari del vigneto: 2,5 ettari di Grillo […]

SALEMI – Sabato 11 settembre, dalle 8,30, presso il fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio” di contrada Fiumelungo a Salemi, si terrà la vendemmia della legalità organizzata da Caritas diocesana e Fondazione San Vito Onlus. Il consueto appuntamento annuale si ripete anche per questa vendemmia tra i filari del vigneto: 2,5 ettari di Grillo che si trovano nel fondo confiscato alla mafia e affidato a Caritas-Fondazione San Vito da parte del Comune di Salemi. «Invitiamo chiunque è libero e vuole contribuire a questa iniziativa, a partecipare. Concluderemo la giornata con un momento di convivialità offerto a tutti», spiega il Presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio. Il succo d’uva biologico verrà impiegato nell’industria agro-alimentare. I beni confiscati gestiti dalla «Fondazione San Vito Onlus» (c’è anche un uliveto in contrada Pileri a Castelvetrano) sono simbolo della riappropriazione del territorio da parte della comunità, del riscatto civile e dell’impegno di tanti, perché non si perda mai la speranza nel cambiamento. «Il ricavato dalla vendita ci servirà a coprire le spese della coltivazione e delle retribuzioni degli operai agricoli che lavorano con noi durante l’anno» ha spiegato ancora il Presidente della Fondazione, Vito Puccio.